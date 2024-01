Dyrektor OKL w Gołuchowie odwołana po spotkaniu z nowym szefem Lasów Państwowych. Ewa Jedlikowska żegna się ze swoim stanowiskiem.

- Niestety, zostałam dzisiaj odwołana. Potwierdzam to pani. Dyrektor mnie odwołał. Nie chciał w ogóle rozmawiać - powiedziała "Gazecie Wyborczej" Ewa Jedlikowska. Rozżalona, bo - jak twierdzi - pojechała specjalnie po to, by przedstawić swoje plany na rozwój Lasów Państwowych i gołuchowskiego ośrodka. Tymczasem nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych, Witold Koss nawet nie chciał jej wysłuchać.