Dzieci z Ukrainy mogą uczyć się w szkołach w Poznaniu. Priorytet: nauka języka polskiego

Na przyjęcie uczniów z Ukrainy przygotowane są również szkoły w Poznaniu.

– Do poznańskich szkół już teraz uczęszcza 2,5 tysiąca uczniów-obcokrajowców, w tym około 2 tysiące Ukraińców. Dzieci z innych krajów, które przyjeżdżają do naszego miasta, czy są uchodźcami, czy nie, mają zapewnione miejsce. W szkołach podstawowych mogą być przyjęte do tzw. oddziałów przygotowawczych, gdzie mają więcej godzin języka polskiego, ewentualnie trafiają do klas ogólnych i wtedy dodatkowo mają jeszcze dwie godziny języka polskiego