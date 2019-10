Elsa, Gollum i smerfy z wosku. Wytwórnia Figur Woskowych w Poznaniu od 6 października! [ZDJĘCIA]

W muzeum będzie atrakcją głównie dla dzieci. Czeka na nie wioska smerfów, król Julian, bałwanek Olaf, Shrek z Fioną i wiele innych bajkowych postaci.

Spotkamy tam również plejadę gwiazd muzyki rozrywkowej.

Wszystkie figury są realistyczne i naturalnej wielkości.

- Nasza wytwórnia figur to jedyne takie miejsce w całej Polsce. Na zwiedzających czeka kilkadziesiąt nieprawdopodobnie realistycznych figur woskowych: ikony popkultury, gwiazdy kina, sympatyczne postacie z bajek, bohaterowie filmów i wiele innych. Oferta naszego muzeum to niezapomniana przygoda zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych - tak zachęcają do odwiedzenia muzeum organizatorzy wystawy.

Wytwórnia Figur Woskowych w Poznaniu - godziny otwarcia

poniedziałek - nieczynne

wtorek-czwartek: 12-18

piątek: 12-20

sobota-niedziela: 10:20

Ceny biletów do Wytwórni Figur Woskowych w Poznaniu

ulgowy: 18 zł

normalny: 25 zł

rodzinny 4 osoby: 75 zł

niepełnosprawni: 10 zł

emeryci: 20 zł

z karta dużej rodziny: 75 zł