Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W 2023 zarejestrowano ponad 22 miliony połączeń!

Co ciekawe, prawie 40 proc. wszystkich połączeń zostało zakwalifikowanych jako niezasadne, które nie wymagały interwencji służb. Z kolei niemal 27 proc. zgłoszeń przychodzących zostało anulowanych, co oznacza, że dzwoniący rozłączył się przed nawiązaniem połączenia.

- Absolutnie nie można powiedzieć, że to są tylko i wyłącznie żarty. Często są to zgłoszenia, które są kwalifikowane jako niezasadne, ale generalnie do zgłoszenia do podmiotów ratunkowych, jednak nie w trybie alarmowym. Czyli na przykład osoba taka jest kierowana do najbliższego komisariatu albo jest instruowana o tym, że ma się zgłosić do lekarza rodzinnego lub też rozwiązać sprawę w inny sposób - mówił Jarosław Teśluk, zastępca kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu.