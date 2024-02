Fara Pleszew. Tego jeszcze w kościele nie było! W jednej z kaplic w pleszewskiej farze powstał kącik dla malucha

Fara w Pleszewie z kącikiem dla najmłodszych

Nowy proboszcz parafii pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie - ks. Dariusz Brylak - zaskakuje parafian na każdym kroku. Trudno zliczyć liczbę pomysłów i realizowanych przez niego działań. Jego najnowsza realizacja nieco zaskakuje, ale już zaskarbiła sobie serca najmłodszych i rodziców.

W kościele farnym w Pleszewie powstał kącik dla maluchów. Wybór padł na kaplicę św. Józefa. Na zimnej, marmurowej posadzce pojawiła się mata do zabaw. Są miękkie pufy, stoliczki, kolorowanki i kredki do prac plastycznych. Słowem wszystko, czego potrzeba do dobrej zabawy. Proboszcz parafii ma nadzieję, że taki kącik sprawi, że dzieciom kościół od najmłodszych lat będzie się kojarzyć pozytywnie.