Festiwal Wege w Poznaniu już w weekend 18-19 stycznia. Roślinna kuchnia z całego świata na MTP

Na miejscu zjeść będzie można pyszne roślinne hot dogi w chrupiących bułkach, frytki z batatów, smakowite domowe pierogi, burgery ze świeżymi sosami, azjatyckie wegańskie pho i wiele innych potraw. Nie zabraknie także deserów takich jak orzechowa baklawa, orzeźwiające wegańskie lody czy też puszyste serniki w przeróżnych odsłonach. Wszystko to w weekend czeka poznaniaków na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W sobotę targi kuchni wegetariańskiej i wegańskiej kucharze działać będą od 11 do 19, natomiast w niedzielę godzinę krócej. Za wstęp do godz. 13 zapłacimy 5 zł od osoby, po tym czasie -wejście na festiwal jest bezpłatne.

W niedzielę o godz. 15 odbędzie się panel o charakterze dydaktycznym, który poprowadzi Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Ruch uczniów opowie szerzej o swojej działalności oraz o tym jak człowiek wpływa na klimat i co możemy z tym zrobić. Wydarzeniem towarzyszącym będą targi Ekopiękno, gdzie znaleźć możemy przede wszystkim kosmetyki cruelty free. Tej edycji wyjątkowo towarzyszył będzie Festiwal Kawy i Czekolady, czyli gratka dla wszystkich kawoszy i fanów słodyczy.