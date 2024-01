Fundacja prozwierzęca uratowała kota, którego trzymano na łańcuchu. "Mamy kolejne zgłoszenia"

Apele fundacji i schronisk o pomoc zwierzętom w czasie mrozów nie na wszystkich działają. Ostatnio podpoznańska fundacja Bahati interweniowała ws. kota, którego trzymano na łańcuchu przy budzie w jednym z ogródków na osiedlu w Poznaniu.

- Kiedy wszyscy apelują, aby zabierać zwierzęta na noc do domu i chronić przed zimnem. Kiedy schroniska błagają, aby zabrać z bud swoich podopiecznych i pomóc im przetrwać ten trudny okres. Kiedy to wszystko się dzieje, my musimy interweniować z policją, bo w Poznaniu, na ogródku mieszka kot w budzie, przywiązany łańcuchem do płotu. Temperatura minusowa, kot wychodzi z nieocieplonej drewnianej budy, a właściciele tłumaczą, że kot aktualnie ma spacer "na siku"