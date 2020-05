Gdzie grillować w Poznaniu? Przy kąpielisku w Strzeszynku tak, ale na Cytadeli już nie!

zobacz galerię (3 zdjęcia) Majowa tradycja Poznania - wielkie grillowanie na Morasku, musiała ustąpić wymogom sanitarnym związanym z pandemią. Teraz amatorom grilla pozostaje sprawdzanie miejsc, gdzie wolno postawić grilla - w parkach, na osiedlach i w części kąpielisk - zabraniają tego właściciele i regulaminy. Ale są jeszcze wyznaczone miejsca w lasach i nad jeziorem w Strzeszynku... Grzegorz Dembinski zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wracamy powoli do normalności i pojawiają się kolejne złagodzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. W połączeniu z dobrą pogodą i wolnym czasem sprzyja to możliwości zorganizowania grilla. Czy w Poznaniu można swobodnie wyjść do parku, do ogrodu czy na balkon i smażyć kiełbaski?