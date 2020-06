Gdzie nad jezioro w Poznaniu? Kąpieliska podczas pandemii koronawirusa działają. Sprawdź!

Alkohol, grillowanie, place zabaw - jakie są zasady?

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przypominają również o przestrzeganiu zasad wynikających z regulaminów kąpielisk. Należy m.in. respektować ostrzeżenia i polecenia ratowników, nie pozostawiać dzieci do lat 10 bez opieki. Na terenie kąpielisk nie wolno spożywać alkoholu. POSiR oraz służby ratownicze apelują, by po spożyciu alkoholu nie wchodzić do wody. Na terenie kąpielisk zabronione jest również grillowanie, można jednak korzystać ze zlokalizowanych w pobliżu punktów gastronomicznych. Dodatkowo na Strzeszynku i nad Rusałką do dyspozycji są specjalne bezpłatne strefy grillowe.