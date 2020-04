Hiszpanie wychodzą do kina… na balkon! Dla mieszkańców Madrytu organizowane są seanse filmów i seriali

Dla mieszkańców Hiszpanii czas ogólnokrajowej kwarantanny to często okazja do rozmaitych projektów związanych z kulturą. Podobnie jak we Włoszech, w wielu hiszpańskich miastach tradycją stały się wieczorne „imprezy”, podczas których Hiszpanie urządzają spontaniczne koncerty na balkonach czy tarasach domów, w których udział często biorą całe ulice. Z czasem podobnych inicjatyw zaczęło przybywać – niektórzy zaczęli organizować dla swoich sąsiadów choćby pokazy taneczne i teatralne.

Z popcornem na balkon

Teraz przyszedł czas na kino – w Madrycie ruszył specjalny, plenerowy projekt „Kino na balkonie” we współpracy z Amazon Prime Video, w ramach którego mieszkańcy Hiszpanii mogą wspólnie oglądać filmy i seriale z perspektywy swoich balkonów, okien i tarasów. Samochody z zamontowanymi ekranami są ustawiane tak, by seanse były dobrze widoczne dla jak największej ilości osób, które w czasie epidemii praktycznie nie wychodzą z domu. Pokazy będą odbywać się codziennie we wszystkich dzielnicach Madrytu, zawsze o godz. 20 tuż po tradycyjnych oklaskach dla pracowników służby zdrowia. W ramach akcji można było obejrzeć już pierwszy odcinek popularnego serialu „Modern Love”.