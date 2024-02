Akademia Pana Kleksa kręcona na zamku Gołuchowie bije rekordy! Tłumy nie tylko w Pleszewie, ale również w całej Polsce!

Akademia Pana Kleksa bije rekordy!

Akademia Pana Kleksa w reżyserii Macieja Kawulskiego okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Nowa adaptacja książki Jana Brzechwy zachwyciła widzów i pobiła wszelkie kinowe rekordy w Polsce, ale również w Kinie Hel Pleszewie. Nic więc dziwnego, że film doczeka się kolejnych części. Twórcy szukają już nawet aktorów do jednej z nich.

Seniorzy z Pleszewa będą mogli liczyć na wsparcie! Będą to nie tylko opaski

Tytuł stał się wielkim hitem jeszcze przed premierą. Na przedpremierowych pokazach produkcję obejrzało blisko pół miliona widzów. W historii polskiego box office - czyli listy najpopularniejszych filmów - nie było wcześniej takiego wyniku. Od premiery filmu miną wkrótce dwa miesiące, a produkcja nie ma sobie równych. Najnowsza wersja filmowa "Akademii Pana Kleksa" to także pierwszy obraz rodzimej produkcji, który od czasów pandemii przekroczył liczbę dwóch milionów widzów. Jak poinformował nas NEXT FILM, 27 lutego "Akademia Pana Kleksa" zanotowała 2 810 435 widzów w polskich kinach. Tym samym produkcja pokonała hitowy film "Barbie", nominowany w tym roku do ośmiu Oscarów.