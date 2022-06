Inflacja w Polsce nie odpuszcza, a jej szczyt przed nami. Tak sklepy walczą o klientów. Gdzie zrobisz najtańsze zakupy?

– Na coraz wyższe ceny towarów i usług znaczący wpływ ma wciąż rosnąca cena paliw. 8 złotych za litr benzyny i niewiele tańszy olej napędowy negatywnie wpływają na koszty producentów, transport i ostateczną cenę produktów spożywczych. Widzimy skokowe wzrosty cen na przykład na bazarach czy w mniejszych sklepach. Duże sieci handlowe, choć także odczuwają rosnące koszty działalności, są w stanie powstrzymać gwałtowny wzrost cen. Wynika to z prowadzonej aktywnej polityki cenowej i negocjacji bezpośrednio z producentami. Mimo tego w ostatnim miesiącu sieci handlowe w stosunku do zeszłego roku podniosły ceny średnio o prawie 4 procent – komentuje Patryk Górczyński, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Inflacja w Polsce wciąż rośnie. Ze wstępnych danych GUS wynika, że w maju wskaźnik wzrostu cen wyniósł 13,9 proc. i już trzeci miesiąc z rzędu osiąga dwucyfrowy poziom w skali roku. Eksperci przewidują, że inflacja pozostanie dwucyfrowa do końca 2022 roku, a jej szczyt przypadnie w wakacje.

Wahania cen, problemy z dostawami, braki w magazynach mogą pogorszyć moralność płatniczą w branży rolno-spożywczej oraz zmusić producentów do przerzucenia kosztów na odbiorców końcowych – ostrzega…

W sklepach drożej

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 7 na 13 sieci objętych badaniem, ceny w maju br. były nieznacznie wyższe niż w kwietniu. W pozostałych 6 ceny spadły od 2 proc. do blisko 4 proc. Średnia cena koszyka zakupowego w maju kształtowała się na poziomie 241,06 zł. To minimalny spadek o 0,36 zł, czyli 0,15 proc. w porównaniu do kwietnia br.