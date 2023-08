Inspiracje ślubne 2023. Najpiękniejsze dodatki ślubne dla Panny i Pana Młodego. Jakie ozdoby wybrać do stylizacji? Jakie trendy ślubne 2023?

Dlaczego warto przygotować się do zdjęć z przygotowań ślubnych? Wiele Par Młodych nie przywiązuje do tego etapu większego zainteresowania, a szkoda. Fotografowie ślubni uwielbiają oddawać Wam materiały ze ślubów przepełnione pięknymi kadrami, a niewątpliwie czas przygotowań to ten moment, kiedy powstaje ich najwięcej.

Odpowiednie dobranie dodatków podkreśli urodę oraz charakter Państwa Młodych

Dodatki do stylizacji to nic innego, jak podkreślenie Waszego stylu i osobowości. Warto więc zadbać o to, by były spójne do całego charakteru Waszego ślubu i do Was.

Marika Sękowska - fotografie