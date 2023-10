Integrowanie przez pączkowanie w północnej Wielkopolsce. W KGW w Białośliwiu potarfią upiec nawet 7000 pączków w jedną noc!

Kto może wziąć udział w tym programie? Konkurs jest skierowany do kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych przez ARiMR, z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców. W bieżącej edycji nie biorą udziału grantobiorcy z poprzednich rozdań. W skali kraju dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł otrzymuje 50. KGW. Jednym z nich było KGW Włościanki z Białośliwia.

Na co można wydać pieniądze z programu? Przede wszystkim na zakup sprzętu - wyposażenia związanego z realizacją zaplanowanych działań w ramach Projektu tj. sprzęt AGD, komputer, drukarka, sprzęt nagłośnieniowy, rzutnik, mikrofon, stroje ludowe, instrumenty muzyczne, maszyna do szycia, namiot, meble np. szafki kuchenne, stoły, krzesła, ławki itp.. Istnieje także możliwość zorganizowania wydarzenia dla mieszkańców.

Panie z Białośliwia postanowiły kupić rzeczy, które przydadzą się do ich akcji wypieku pączków, z których słyną w całym regionie. Zakupiony został profesjonalny mikser, a do tego namiot oznaczony logo miejscowego KGW. Ponadto przygotowano wydarzenie dla mieszkańców, które relacjonujemy, a które miało świetną nazwę: Integrowanie przez pączkowanie. Co ważne - doświadczenie KGW Włościanki w połączeniu z nowym sprzętem powoduje, że panie, jak same mówią, są obecnie w stanie przygotować nawet 7000 pączków w jedną noc!



