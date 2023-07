Irańczyk oficjalnie piłkarzem Lecha Poznań. Ali Gholizadeh podpisał z Kolejorzem kontrakt. "Chcę walczyć z klubem i kibicami o sukcesy"

Saga z transferem Aliego Gholizadeha ciągnęła się bardzo długo. Na przeszkodzie stały przede wszystkim sprawy formalne. Po wstępnym dogadaniu się obu stron, Irańczyk musiał otrzymać pozwolenie na pobyt w Unii Europejskiej, który wygasł mu z końcem czerwca. Po przylocie do Poznania klub złożył wniosek o pozwolenie na pracę. Po wszystkich formalnościach, 27-letni skrzydłowy złożył podpis pod kontraktem. Jego umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się, że ten zawodnik miał kosztować zespół z Poznania 1,8 mln euro. Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to najdroższy transfer nie tylko w historii Lecha Poznań, ale także całej ekstraklasy.

