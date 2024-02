Poznańskie Muzeum Broni Pancernej pozyskało unikatowy most. Czeka go generalny remont. Zobacz zdjęcia

Cenny nabytek Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

Podpułkownik Tomasz Ogrodniczuk, szef poznańskiej placówki muzealnej powiedział PAP, że most jest cennym nabytkiem nie tylko z tego powodu, że to jedyna taka konstrukcja, ale również dlatego, że jest to wytwór polskiej myśli technicznej.

– To nie były konstrukcje samojezdne, ale ciągnione przez czołg T-34. Wiele osób nie wierzyło, że coś takiego istniało, ci którzy wiedzieli – nie wierzyli, że zachował się jakikolwiek egzemplarz

– stwierdził.

Jak przypomniał, w latach 50. ub. wieku inżynierom Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie postawiono zadanie stworzenia pojazdu specjalnego towarzyszącego czołgom. Konstrukcja miała wspierać jednostki pancerne w zadaniach szturmowych.

– Wojsko Polskie nie dysponowało takimi mostami, po których można było pokonywać różne przeszkody. Konstruktorzy wykorzystywali czołgi T-70, które były wycofywane z uzbrojenia i budowali na ich podwoziu takie mosty. Do naszych zbiorów trafił ostatni tego typu most, najstarszy, robiony właśnie na bazie T-70. Kolejne konstrukcje robiono już na bazie ciągnika artyleryjskiego Mazur D-350

– powiedział.