Jadwiga Emilewicz o wyborach na prezydenta Poznania: Wygra osoba bez legitymacji partyjnej

Kandydat PiS na prezydenta Poznania

Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta Poznania?

Myślę, że można byłoby wskazać kilka dobrych kandydatur, ale dzisiaj ich nie zdradzę, bo takich kandydatów nie należy „palić”. Są osoby w Poznaniu, które mają duże poparcie społeczne, robią ciekawe rzeczy w sferze publicznej i mogłyby zyskać szerokie, ponadpartyjne poparcie w wyborach.

Zapytam inaczej: co by się musiało stać, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało w Poznaniu wybory samorządowe i kto byłby idealnym kandydatem PiS na prezydenta? Może pani poseł Emilewicz?

Nie to żebym nie chciała, ale uważam, że jest to niewykonalne. Generalna zasada jest taka, że wszystkie duże aglomeracje dzisiaj są z natury lewicowe. To globalny trend, nie tylko specyfika polska, czy poznańska, dlatego ugrupowaniom prawicowym niezwykle trudno wygrać wybory, wystawiając samodzielnie swojego kandydata. Dodatkowo, trudno jest wygrać wybory w dużych miastach kandydatom z jednoznacznymi barwami politycznymi. Prezydent Jacek Jaśkowiak oczywiście miał poparcie Platformy Obywatelskiej, ale każdorazowo przy reelekcji starał się pokazać, że będzie reprezentować wszystkich poznaniaków. Jak to było później w praktyce, to już inna sprawa. Podobna sytuacja ma miejsce w Krakowie, a nieco inaczej jest w Warszawie.