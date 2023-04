Jajka na Wielkanoc. Przepis na "Jajko na kurce" na wielkanocny stół

Przepis na "Jajo na kurce"

Sposób przygotowania:

Pierwszy krok to przygotowanie jajka w koszulce. Garnek z wodą doprowadzamy do wrzenia, dodajemy trochę octu, robimy wir w garnku za pomocą łyżki i wlewamy całe jajko. Jajko przed włożeniem do wody, wykładamy na sitko, żeby oddzielić bardziej płynną część białka. Później należy je przełożyć do naczynia i z niego wylewać delikatnie jajko do gotującej i osolonej wody.

Jajko po ugotowaniu powinno mieć owalny kształt, w żółtko w środku powinno być płynne. Po około 2 minutach wyciągamy jajko i płuczemy w naczyniu z zimną wodą. W ten sposób przygotowujemy 3 jajka.

W czwartym jajku oddzielamy białko i pozostawiamy surowe. Ugotowane jaja delikatnie obtaczamy w białku, następnie w bułce tartej i panierce panko. Czynność powtarzamy jeszcze dwukrotnie. Po każdym z trzech panierowań odstawiamy na kilkadziesiąt sekund, aż panierka podeschnie. Po ostatnim obtaczaniu smażymy przez kilkadziesiąt sekund na głębokim oleju, aż bułka się zarumieni.