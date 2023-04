Jak jeść zdrowo w majówkę? Psychodietetyk Dariusz Chudziński "w weekend majowy powietrze pachnie grillem"

Osoby z zaburzeniami odżywiania po takiej uczcie mogą obwiniać się, mieć wyrzuty sumienia i stosować różnego rodzaju kary na sobie, za przejadanie się. To często wpadanie ze skrajności w skrajność.

-Warto wykorzystać strategie, które pomogą się nie przejeść. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że unikniemy żalu i pretensji do siebie. Jednak jak już dojdzie do przejedzenia, a była to sytuacja jednorazowa, to pamiętajmy, że to jest jeden dzień, a jutro może być inaczej, wracamy do zwyczajowego trybu życia i odżywiania. Biczowanie się nic nie da, nie cofnie czasu, więc warto skupić się na tym, na co mamy wpływ- dodaje Dariusz Chudziński