Jak nauczyć się dotrzymywać postanowień noworocznych

Co roku obiecujemy sobie, że schudniemy, rzucimy palenie, napiszemy magisterkę i zmienimy pracę, jednakże zazwyczaj nic z tego nie wychodzi. Na pocieszenie można dodać, że nie tylko nam. Jak pokazują dane statystyzne aż 90 proc. osób nie dotrzymuje postanowień noworocznych. Jednak jak się okazuje to nie wina słabej woli i niekonsekwencji. Przyczyna problemu tkwi w innym miejscu. Jak wynika z danych w 2020 r. Polacy chcą przede wszystkim zrzucić zbędne kilogramy, regularnie uprawiać sport, zdrowiej się odżywiać, a także zerwać z nałogiem tytoniowym. Jak można zauważyć, wszystkie te postanowienia związane są ze zdrowiem, co jest zdecydowanie optymistyczną wiadomością, ponieważ zwiększa się świadomość tego, że mamy duży wpływ na to, jak się czujemy.

123rf.com