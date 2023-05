Jak usunąć kamień z kabiny prysznica? Babcine sposoby za grosze. Zobacz, jak łatwo wyczyścić szybę prysznicową bez drogiej chemii

Jak usunąć kamień z kabiny prysznica? Niezawodny ocet pomoże pozbyć się zabrudzeń z mydła i kamienia

Jak wyczyścić szklane drzwi kabiny prysznicowej? Wystarczy sięgnąć po pastę do zębów

Pasta do zębów ma wiele nietypowych zastosowań. Możemy nią wyczyścić buty , biżuterię czy stopę żelazka. Dlatego warto ją wykorzystać do pozbycia się nieestetycznych osadów i brudu spod prysznica.

Jak usunąć brud z kabiny prysznicowej? Sok z cytryny na kamień i osady z mydła

Czyszczenie kabiny prysznicowej cytrusem to sprawdzona metoda na pozbycie się nieestetycznych osadów i nieprzyjemnych zapachów. Wystarczy przekroić kilka cytryn na pół i wycisnąć z nich sok. Po przelaniu go do butelki z atomizerem wystarczy dokładnie spryskać preparatem nieestetyczne osady i zabrudzenia na powierzchni kabiny prysznicowej. Po kilkunastu minutach, gdy brud się rozpuści, wyczyść wnętrze brodzika i kabiny miękką szczotką, myjką lub szmatką z mikrofibry. Na koniec usuń pozostałości soku z cytryny za pomocą wody, wytrzyj powierzchnię do sucha i gotowe. Po plamach nie powinien zostać żaden ślad.