Jak usunąć konto Google z telefonu i wyszukiwarki? Z czym się to wiąże i czy można to zrobić bez logowania? Odpowiadamy

Dotyczy to nawet pozornie prostych czynności, które się takowymi wcale nie okazują, gdy zachodzi określona potrzeba. Przykładem jest choćby poruszany w tym materiale temat usuwania konta Google . Teoretycznie wiele osób je posiada, aktywnie korzysta i dotychczas nie miało z tym problemów, ale może się zdarzyć, że chcemy z różnych powodów usunąć swoje konto i nie wiemy, w jaki sposób to zrobić . Spieszymy więc z pomocą.

Konto Google – po co usunąć?

W największym uproszczeniu konto Google pozwala nam uzyskać dostęp do licznych usług Google wymagających logowania , jak skrzynka mailowa Gmail, pełne korzystanie z YouTube czy przechowywanie danych w Chmurze firmy, jak np. usługa Zdjęcia Google. Posiadanie go jest więc korzystne dla użytkowników, jednak z jakichś przyczyn możemy chcieć je usunąć.

Czym grozi usunięcie konta Google?

Jeśli chcemy usunąć konto Google, nie stanowi to w praktyce większego problemu. Zanim to jednak zrobimy, pamiętajmy, że odzyskanie go może być niemożliwe i wraz z nim utracimy wszystkie zgromadzone na nim w usługach zasoby, jak zdjęcia, maile i tym podobne. Chcąc więc zachować swoje dane i pliki musimy w pierwszej kolejności zrobić ich kopię zapasową. Jeśli to mamy już za sobą przejdźmy do konkretów.