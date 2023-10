Gry wideo dla dzieci. Jak bezpiecznie wprowadzić pociechy w świat gamingu?

Jakie gry wybierać najmłodszym i czy te, w które grali rodzice za czasów swojego dzieciństwa są dobrym wyborem? Wypowiedzieli się recenzenci gier - Barnaba Siegel oraz Joanna Pamięta - Borkowska.

- To może być pułapka - otaczanie dzieci tym, co nas otaczało, zamiast podążać za tym co one chcą lub w co grają ich koledzy