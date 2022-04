Jak wybrać zdrowy majonez? Katarzyna Bosacka podpowiada i prześwietla majonezy dostępne w sklepach

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Wielu z nas z tej okazji planuje przygotować sałatki (tutaj znajdziecie ciekawy przepis) czy jajka z dodatkiem majonezu. Warto pamiętać, że to prosty sos, który można zrobić samemu we własnym domu. Pokolenie naszych babć dawniej ucierało go ręcznie. Wraz z rozwojem sprzętów gospodarstwa domowego majonez zaczęto ucierać blenderem. Dzięki temu w kilka chwil można cieszyć się domowym sosem. Jednak wiele osób boi się, że majonez im się zwarzy albo nie ma czasu, by go samodzielnie przygotować i sięga po gotowce ze sklepu.