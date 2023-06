Jak wykorzystać skórkę banana? Poznaj TOP domowych sposobów. Są korzyści dla włosów, skóry, zębów, roślin

Właściwości bananów

Banany są jednym, z najczęściej kupowanych owoców. Są dostępne przez cały rok, niedrogie, łatwe do obrania, wygodne do jedzenia, dlatego też świetnie nadają się jako przekąska, do zabrania do pracy, szkoły czy na wyjazd. Banany zawierają enzymy, dużo witamin i są pożywne.

Co zawierają banany?

dużą potas dawkęu (aż 360 mg w 100 g owocu),

magnez, wapń, jod i fosfor

witaminy C, B6, A, E i K

mają 88-95 kcal na 100 gramów.

zawierają sporo sporo cukru - 24 g na 100 g

mają zaledwie 1 g białka na 100 g owocu

Cenne składniki znajdziemy nie tylko w miąższu, ale też w skórce, której nie jemy, ale możemy wykorzystać.