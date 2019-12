Boże Narodzenie 2019 za pasem. Jaką choinkę wybrać na święta? Sztuczną czy żywą? Świerk, sosnę czy daglezję? Czym ozdobić choinkę? Czy musimy szykować się na duże wydatki? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w naszej galerii. Sprawdź ceny choinek i innych świątecznych dekoracji.

Jaką choinkę wybrać?

W czasie świąt Bożego Narodzenia w naszych domach nie może zabraknąć choinek. Podobno według statystyk Polacy dzielą się niemal równo po połowie na zwolenników drzewek sztucznych i naturalnych. Chociaż z zakupem tych drugich w wielu domach czeka się nawet do 24 grudnia, choinki w Poznaniu można już kupować od pierwszych dni grudnia.Ważną kwestią dla kupujących jest wytrzymałość drzew na temperaturę oraz upływający czas. Świeżo ścięte drzewko może wytrzymać nawet miesiąc. Ważne, by nie stroić go zbyt wcześnie i przede wszystkim nie stawiać przy grzejniku. Przed świętami choinkę lepiej trzymać na balkonie.[g]7462419.;0[/g]

