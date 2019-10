Betlejem Poznańskie w Poznaniu 2019: Kiedy jarmark świąteczny i diabelski młyn? [PROGRAM]

Jarmark świąteczny 2019 i diabelski młyn w Poznaniu: Program i mapa Betlejem Poznańskiego na placu Wolności i Starym Rynku

Diabelski młyn to jedna z największych atrakcji Betlejem Poznańskiego. Olbrzymie koło lubią zarówno poznaniacy, jak i turyści. Z wysokości ponad 30 metrów można podziwiać piękną panoramę centrum miasta. W tym roku młyn stanie na placu Wolności jeszcze przed rozpoczęciem jarmarku. Będzie można z niego korzystać od niedzieli, 10 listopada. Co ważne, diabelski młyn nie zniknie z Poznania aż do niedzieli, 2 lutego 2020 r.!

Świąteczny jarmark rozpocznie się na placu Wolności w sobotę, 16 listopada, o godz. 17.00. Dwa tygodnie później - w sobotę, 30 listopada - również o godz. 17.00 jarmark otwarty zostanie również na Starym Rynku. Otwarciu towarzyszyć będzie wspólne rozświetlenie choinki.