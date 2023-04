Jarmark Wielkanocny w Poznaniu. Co i za ile można kupić w tym roku? Alicja Durka

Ceramika, ozdoby, biżuteria, przekąski i wiele innych. W Poznaniu na placu Wolności do niedzieli, 2 kwietnia, trwa Jarmark Wielkanocny. Jest jeszcze czas, by wybrać się na przedświąteczne zakupy. Sprawdziliśmy, co i za ile można kupić w tym roku.