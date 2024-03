Jedyny taki w Europie. Co czyni zabytkowy, drewniany ratusz w Sulmierzycach wyjątkowym?

Długa tradycja drewnianego ratusza

Wzmianka o pierwszym ratuszu w Sulmierzycach pojawiła się już w 1647 r. Obecny ratusz w Sulmierzycach został zbudowany w 1743 r. i jest on uznany za zabytek klasy zerowej, a także uważany za jedyny tego typu w Europie. Oddano go do użytku 3 czerwca 1743 r. Powstał on na miejscu poprzednika z 1647 r. Według opisu z 1789 r. posiadał zegar w wieży. W 1879 r. obniżono wieżę i zlikwidowano zegar, a także otaczające budynek galerie podcieniowe. W 1899 r. przeprowadzono kolejny, podczas którego pokryto dach blachą w miejsce gontów. W 1991 r. skuto i odrestaurowano tynki. Jest to jedyny taki obiekt w pełni drewniany, wolnostojący w Europie. Drewniane ściany zostały pokryte tynkiem i pomalowano na biało, a dwubiegunowe schody, które prowadzą na piętro znajdują się na zewnątrz. Ratusz ma czterospadowy dach zwieńczony gontem i wieżyczką. Z trzech stron znajdują się podcienia oparte na dębowych słupach. Dawniej na parterze znajdowało się archiwum i lamus, czyli skarbiec do przechowywania dokumentów, pieczęci, wzorów miar i wag, a później także areszt miejski. Od niepamiętnych czasów w budynku znajdowała się siedziba burmistrza Sulmierzyc i sala Rady Miejskiej, aż do okresu powojennego, kiedy to zmieniono jego przeznaczenie na siedzibę organizacji młodzieżowych i sportowych, a potem na magazyny, bibliotekę, czy świetlicę. Od 1957 r. w budynku mieści się Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej, które w swych zbiorach ma kolekcje lamp naftowych, zegarów, żelazek, skrzyń cechowych, chrzcielnicę z XVI w., czy innych lokalnych eksponatów. Można tam spotkać także pamiątki po cechach, w tym najstarszym cechu szewców, Bractwie Kurkowym, czy klubie LKS „Sulimirczyk”. Nie brakuje w nim eksponatów archeologicznych, historycznych, czy etnograficznych, a także fotografii i dokumentów. Muzeum nosi imię Sebastiana Fabiana Klonowicza, XVI-wiecznego poety, kompozytora i wykładowcy, który urodził się w Sulmierzycach. Budynek gruntownie zmodernizowano w latach 1899, 1956-1957 oraz 1989-1993.