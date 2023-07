Jest szansa dla kamienicy przy Dąbrowskiego w Poznaniu. Jeżyce zyskają lokal gastronomiczny?

- Kamienica przy ul. Dąbrowskiego 42 należy do najbardziej charakterystycznych, znanych w mieście budynków o historycznym charakterze – przedstawiał ją dwa lata temu Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. - Na Jeżycach znajdziemy jeszcze inne domy wybudowane w koncepcji muru pruskiego, ale ten jest chyba najbardziej znany. To trzykondygnacyjny obiekt, zbudowany około 1870 roku, z charakterystycznym gankiem. Poznaniacy znają go także z tego, że od 2012 roku mieścił się tu lokal gastronomiczny, czyli „Dąbrowskiego 42 Restauracja Kawiarnia Warsztaty Kulinarne”.