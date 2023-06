Już wkrótce zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Co się zmieni? Nicole Młodziejewska

Od 1 lipca wprowadzone zostaną zmiany przepisów funkcjonujących w czasie pandemii Łukasz Gdak

Po ponad roku oficjalnie stan zagrożenia epidemicznego zostaje zniesiony. Choć już większość z nas zapomniała o koronawirusie, to jednak dopiero teraz możemy oficjalnie odetchnąć z ulgą, bowiem od 1 lipca odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że ostatnie z obostrzeń, jakie zostały wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa również znikną. Co dokładnie się zmieni?