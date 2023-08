Kalendarz roku szkolnego 2023/2024. 1 września uczniowie nie pójdą do szkół. Kiedy ferie i wakacje?

Nowy rok szkolny 2023/2024

1 września. To w powszechnej opinii dzień rozpoczęcia nauki w szkołach. W tym roku uczniowie do szkół nie powrócą jednak z pierwszym dniem września. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, jak wynika z kalendarza opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki r ozpoczną się 4 września czyli w poniedziałek.

Tak jest właśnie w tym roku. 1 września to piątek. Nauka w szkołach rozpocznie się więc w poniedziałek.

Kiedy wolne od nauki w 2023 roku?

Uczniowie, którzy powrócą do szkół we wrześniu na pierwszy dzień wolny (poza weekendami) będą musieli czekać do listopada. Dniem wolnym od nauki jest 1 listopada (środa) czyli Wszystkich Świętych.