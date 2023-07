Kąpią się w Rusałce pomimo zakazu. Zobacz, co grozi wczasowiczom

Choć lato w pełni, a upały skłaniają do tego, aby brać kąpiel w lokalnych akwenach, to jednak niektórych z nich należy się wystrzegać z powodu możliwych zagrożeń. Jednym z nich z powodu wystąpienia sinic jest jezioro Rusałka. Główny Inspektorat Sanitarny wydał zakaz kąpieli w tym miejscu, jednak nie wszyscy zastosowali się do niego i w sobotnie popołudnie w jeziorze zobaczyć można było wielu wczasowiczów.

