Karolina Grzelak, finalistka Masterchefa 2023 gotowała dla KGW Skrzypnia. To było niezwykłe spotkanie i kulinarna podróż przez świat

Ich wspólne gotowanie zamiast na szklanym ekranie mogli na żywo podziwiać uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzypni. Zapach roznosił się po całej sali wiejskiej. Na finał każdy mógł spróbować dania przygotowanego wspólnie przez uczestników popularnego kulinarnego show!

- Dla nas to było wyjątkowe spotkanie. Nie zdarza się często, że do Skrzypni zawita osoba, którą mogliśmy podziwiać w telewizji. Karolinę chcieliśmy zaprosić do siebie, ponieważ znaliśmy ją już z opowieści naszej koleżanki Anny z KGW - podkreśla Marta Szymczak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Skrzypni.