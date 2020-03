Kibice Lecha Poznań zatrzymani! Mają zarzuty po kradzieży sektorówki Lechii Gdańsk

Jednocześnie dodaje: - Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który mówi o odpowiedzialności karnej za sprowokowanie kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu imprezy.

Zamieszki na meczu Lech Poznań - Lechia Gdańsk

Mecz Lecha Poznań z Lechią Gdańsk odbył się w niedzielę, 23 lutego. W drugiej połowie meczu kibice Lecha Poznań wywiesili na swojej trybunie do góry nogami skradzioną oprawę fanów Lechii Gdańsk, a następnie ją podarli i spalili. To sprowokowało kibiców z Gdańska, którzy kilkanaście minut później odpalili race i zaczęli nimi rzucać w kibiców Lecha. W wyniku tego kilka osób zostało poszkodowanych, zaś do szpitala musiała zostać zabrana 17-letnia Zuza.