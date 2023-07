Kiedy nowy przejazd pod torami kolejowymi w Plewiskach będzie otwarty w obie strony?

Budowa zintegrowanego węzła Grunwaldzka jest realizowana przez władze Poznania, powiatu poznańskiego oraz gminy Komorniki.

Jednostronny ruch samochodów w stronę Plewisk został uruchomiony 3 lipca, a wkrótce kierowcy będą mogli jeździć także w przeciwnym kierunku. Jak widać, prace idą bardzo sprawnie. To ogromna radość patrzeć, jak wizje i plany nabierają realnych kształtów. Już niedługo cała inwestycja dobiegnie końca, znacząco wpływając na układ komunikacyjny w tej części regionu. Jej powstanie jest doskonałym przykładem myślenia aglomeracyjnego, które przynosi konkretne rezultaty

– wskazuje Jan Grabkowski, starosta poznański.

W ramach inwestycji budowana jest także pętla autobusowa zintegrowana z przystankiem kolejowym Poznań Junikowo oraz parkingiem typu Park&Ride.

Do zakończenia realizacji budowy węzła transportowego Grunwaldzka jeszcze sporo prac do wykonania, jednak przedterminowe udostępnienie mieszkańcom bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi czyni mnie człowiekiem szczęśliwym. Walka o to trwała przez długie lata, była stresująca, ale determinacja i wreszcie współpraca ze starostą i prezydentem przyniosła sukces. Cieszę się bardzo i dziękuję wszystkim za wszelką pomoc i współpracę. Niech służy jak najlepiej naszym mieszkańcom i wszystkim użytkownikom