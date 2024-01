Kilkaset osób wyruszy z Poznania na Marsz Wolnych Polaków. "Nie pamiętam, żeby tyle osób chciało jechać na manifestację do Warszawy"

Manifestacja PiS w Warszawie

11 stycznia zaplanowano w Warszawie manifestację przeciwników zmian w mediach publicznych i PAP. Manifestacja odbędzie się przed Sejmem. W ramach protestu są planowane między innymi przemówienia. Z Poznania wyruszy na nią grupa kilkuset osób, która będzie podróżowała 13 autokarami.

- Zainteresowanie wyjazdem i wyrażenie sprzeciwu wobec tego, co robi rząd Donalda Tuska jest duże. Nie pamiętam takiej sytuacji od 2011 roku, żeby tak wiele osób chciało wyjechać na jakąkolwiek manifestację do Warszawy. Osoby, które są dłużej w polityce twierdzą, że takiej sytuacji jeszcze nie było - stwierdza Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS z Poznania.

Według szacunków posła na manifestacji może pojawić się kilkadziesiąt tysięcy osób. Dementuje on jednocześnie informacje, jakie pojawiły się w mediach, według których uczestnicy manifestacji mieliby być do czegokolwiek przymuszani. - Rządzi przecież Platforma Obywatelska, więc tłumaczenie że ludzie są przymuszani do wyjazdu to są groteskowe fake newsy - skomentował Bartłomiej Wróblewski.