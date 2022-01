Klienci PGNiG nie otrzymują rachunków za gaz. Ogromne kolejki do punktów obsługi

Klienci PGNiG nie otrzymują rachunków za gaz. Powodem migracja danych

- Przyznaję, że jest problem z naszą infolinią, na którą ciężko jest się dodzwonić. Spowodowane jest to właśnie z ogromnym oblężeniem ze strony klientów, którzy chcą się dowiedzieć, co z ich rachunkami

- informuje Rafał Pazura, rzecznik PGNiG.

Problemem jest także migracja danych klientów do nowego systemu informatycznego. To właśnie ona spowodowała, że wiele gospodarstw domowych nie otrzymało jeszcze swoich rachunków za gaz za poprzednie miesiące. Wynika to z przesunięcia o miesiąc. Jeśli klienci otrzymywali rachunek za gaz na początku lub w połowie grudnia, otrzymają go w styczniu.