Klub na Fali ma już własną wyspę. Kiedy zniknie znad Warty? Zobacz najnowsze zdjęcia!

Klub na Fali wciąż stoi na terenie zalewowym. Jak informują nas przedstawiciele Wód Polskich teren położony wzdłuż koryta Warty to naturalny obszar zalewowy, którym podczas wezbrań płynie woda. Sytuacja, z jaką obecnie mamy do czynienia jest normalna i należy się liczyć, że będzie występowała co jakiś czas.

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej bardzo ważne jest, aby na tych terenach zapewniony był niezakłócony przepływ wody. Obiekty, pozostające w czasie wezbrania na terenach zalewowych, utrudniają przepływ wody, a ich elementy wpływają m.in. na lokalne zwiększenie lub ograniczenie prędkości wody, co z kolei może prowadzić do rozmyć i uszkodzeń. Takimi obiektami z pewnością jest infrastruktura Klubu na Fali.

