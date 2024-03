Mieszkańcy centrum Poznania obawiają się o swoje bezpieczeństwo. W ich okolicy rozpada się pustostan

– tłumaczy pani Martyna.

W okolicy są także inni mieszkańcy, którym ta sytuacja nie podoba. To głównie starsze osoby.

– Myślę, że wystarczy zobaczyć to miejsce, żeby odpowiedzieć sobie na zadane pytanie, co jest trudne w tym sąsiedztwie – dodaje pani Martyna. – Właściciel ma obowiązki w stosunku do nieruchomości, przede wszystkim powinien być ukarany za stwarzanie zagrożenia dla okolicy, nie mówiąc o względach estetycznych.