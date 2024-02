Kobieta upadła na schodach kamienicy przy ul. Grodziskiej w Poznaniu. Właścicielka nieruchomości: „Nie miała prawa z nich korzystać”

Jednym z najemców, od 2012 roku, była kancelaria prawna. W 2015 roku sporządzono aneks do umowy, bowiem najemca - jeden z radców prawnych chciał mieć też do swojej dyspozycji balkon zabudowany oknami, który w umowie został określony jako „patio - ogród zimowy” wraz z zejściem do ogrodu. Z balkonu prowadzą bowiem schody - zabytkowe i dość strome, niezabezpieczone poręczami.

Kobieta spadła z zabytkowych schodów kamienicy w Poznaniu

- Kiedy doszło do tego zdarzenia, rano nikt nas o tym nie powiadomił. Nikt nie wołał o pomoc. Później pojechaliśmy z mężem coś załatwić, kiedy wróciliśmy, w ogrodzie leżały worki ze śmieciami. Dopiero następnego dnia mecenas powiedział, że jego pracownica spadła ze schodów. Mówił, że jego wtedy nie było, a sekretarka po upadku sama miała pójść do dolnej kancelarii, gdzie aplikantki wezwały pogotowie. Z kolei później, ten sam mecenas mówił m.in. w sądzie, że był na miejscu i pomógł jej dojść do kancelarii

Pani Barbara i pan Zbigniew nie poczuli się odpowiedzialni za wypadek. W odpowiedzi na pismo wskazali, że pracownica kancelarii nie była upoważniona do korzystania ze schodów, na których doszło do wypadku. Dodatkowo zaznaczyli, że schody te nie były przeznaczone dla najemcy lokalu do wychodzenia i wchodzenia z budynku.

Kto jest odpowiedzialny?

- wskazał w apelacji pełnomocnik małżeństwa.

Jak czytamy dalej, pracodawca pozwalał sekretarce na korzystanie z tych schodów i - zdaniem pełnomocnika - „nie podjął żadnych kroków zmierzających do ograniczenia działalności powódki w tej mierze, iż to on dysponował kluczami do pomieszczenia, do którego prowadziły schody, i to on jako pracodawca powódki winien zorganizować jej pracę tak, aby nie doszło do wypadku przy pracy”.