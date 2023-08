Kokardy, korale i kwieciste kornety... Święto Bambrów w Poznaniu

W ramach festiwalu obejrzeć będzie można wyjątkowy pokaz mody inspirowany architekturą Poznania w piątek o godzinie 19 w Galerii u Jezuitów. Na pokaz "Moda i Dźwięk" przygotowany z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej obowiązują wejściówki, zgłoszenia na facebook'u Festiwalu Tradycji Poznańskich lub poprzez maila [email protected] W sobotę na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta startuje Poznań w Formie z rozmaitymi atrakcjami literackimi i nie tylko. Tradycyjnie już co roku odbywa się święto Bambrów, kiedy to barwne korowody przechodzą ulicami miasta. Kim jednak są Bambrzy?

Od środy 2 sierpnia do niedzieli 6 sierpnia potrwa kolejny Festiwal Poznańskich Tradycji. To radosne i kolorowe święto w tym roku w dużej mierze skupione będzie na tradycjach językowych. Rozpocznie się już w środę 2 sierpnia debatą "Gwara a Język" w Bibliotece Raczyńskich o g. 18 (wstęp wolny). W czwartek o tej samej godzinie w Vinci Art Gallery na ul. Rynek Śródecki 15/2 odbędzie się wernisaż wystawy obrazów typograficznych prof. Krzysztofa Molendy- "Między Wierszami" . Artysta skupił swoją uwagę na hasłach i informacjach pojawiających się w miejskiej przestrzeni.

Skąd wzięli się Bambrzy?

Bambrzy przybyli do Wielkopolski z okolic Bambergu w Górnej Frankonii i na początku XVIII – wieku zaczęli osiedlać się w Poznaniu i okolicach. Co ciekawe, strój bamberski ukształtował się właśnie na ziemiach wielkopolskich. Początkowo skromny, z czasem zaczęły zdobić kokardy, korale i kwieciste kornety. Sam Kolberg pisał o wyjątkowości stroju Bambrów, który odróżniał ich od innej ludności. Cały kostium jest skrzyżowaniem i mieszanką strojów frankońskich, łużyckich, lubuskich, wielkopolskich, a także biedermeieru. Najbardziej charakterystycznym elementem jest wspomniany kornet. Jego wysokość sięgać mogła do 23 cm, natomiast ważył nawet 3 kg. Można się domyślić, że noszenie ozdoby na głowie nie było zbyt wygodne, jednak używano go tylko podczas specjalnych okazji.