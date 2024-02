Santander Letnie Brzmienia 2024 w Poznaniu. Wiemy, kiedy odbędzie się festiwal

Santander Letnie Brzmienia to wyjątkowe wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy miłośników dobrej muzyki. W 2024 roku, już po raz piąty, organizatorzy zapraszają na festiwalowe weekendy wypełnione najlepszymi brzmieniami polskiej sceny muzycznej. W Poznaniu, w malowniczym parku Cytadela, festiwal odbędzie się 30 i 31 sierpnia, obiecując niezapomniane muzyczne przeżycia.

Santander Letnie Brzmienia 2024 w Poznaniu

Santander Letnie Brzmienia to nie tylko spotkania z ulubionymi artystami, ale też okazja do odkrycia nowych muzycznych talentów. Organizatorzy zapewniają różnorodny line-up, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od popu, przez rock, aż po ulubione hity radiowe. Festiwal daje szansę na bliskie spotkania z gwiazdami i cieszenie się wspólną pasją do muzyki.

Karnety i bilety na Santander Letnie Brzmienia 2024 w Poznaniu

EARLY BIRD TICKETS - dostępne od 05.03.2024 r. (g. 12:00) do 13.03.2024 r. (g. 11:59) lub do wyczerpania puli biletów.

Dla tych, którzy już nie mogą się doczekać kolejnej edycji festiwalu, ważna informacja: sprzedaż biletów startuje już 5 marca 2024 roku. Karnety dwudniowe będą dostępne w promocyjnej cenie 299 zł do 13 marca lub do wyczerpania puli. Organizatorzy przypominają, by biletów szukać wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, by uniknąć ryzyka zakupu nieważnego wejściówki.