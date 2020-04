Kolejki przed sklepami w Poznaniu - mieszkańcy robią zakupy przed świętami wielkanocnymi

Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa w trakcie zakupów należy pamiętać i przestrzegać kilku zasad. Liczba klientów w sklepie jednocześnie nie może być większa niż iloczyn liczby kas pomnożonej przez trzy. Zakupy należy robić w rękawiczkach ochronnych, a wchodzić do sklepu powinno się pojedynczo. Przed sklepami często stoją pracownicy, którzy liczą, ile osób w danym momencie może wejść do środka. Stojąc w kolejce do kasy lub wejścia do sklepu, trzeba pamiętać o zachowaniu bezpiecznego odstępu do kolejnej osoby określonego na dwa metry.