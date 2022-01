Kolejna awantura przed siedzibą Candeo w Poznaniu. Syn właściciela kliniki po raz kolejny nie mógł wejść do budynku. Zobacz WIDEO Bartosz Kijeski

Po raz kolejny doszło do sporu i awantury przed siedzibą znanej w Poznaniu firmy stomatologicznej Candeo. W piątek, 28 stycznia w godzinach popołudniowych, syn właściciela firmy, Mateusz Hędzelek ponownie próbował wejść do kliniki. Ochroniarze, którzy pilnowali wejścia nie pozwolili mu na to. Jak twierdzi Hędzelek, w budynku ma swoje mieszkanie, a połowa nieruchomości należy do niego. Na miejsce wezwał policję.