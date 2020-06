Kolejne prace na ul. Gdyńskiej. Będą utrudnienia i zmiany w ruchu

Kolejna zmiana czeka kierowców na Gdyńskiej na terenie gminy Czerwonak, gdzie trwa przebudowa ulicy od granic Poznania do zjazdu do Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Reorganizacja ruchu zostanie wprowadzona w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dotyczy ona fragmentu od skrzyżowania z Piaskową (za sklepem Aldi) do zjazdu do oczyszczalni.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, która odpowiada za realizację tej inwestycji, informuje, że na tym odcinku będzie wyłączona zachodnia część Gdyńskiej, ponieważ na niej planowane jest prowadzenie prac budowlanych. Z tej powodu na czas robót ruch samochodów w stronę Czerwonaka będzie odbywał się drogą tymczasową, natomiast w kierunku Poznania zostanie poprowadzony wschodnim pasem Gdyńskiej.

Przewidziano także prowadzenie prac budowlanych na zjeździe do oczyszczalni. Jednak w tym przypadku wykonawca robót planuje częściowe jego zajęcie tak, aby zapewnić dojazd do COŚ. Warto pamiętać, że od momentu rozpoczęcia budowy na Gdyńskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania.