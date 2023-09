Kolejny konkret Jadwigi Emilewicz. Posłanka chce modernizacji hali Arena w Poznaniu

- Kiedy 4 lata temu przyjechałam do Poznania, pierwszą rzeczą było moje zdumienie, które nie pozwalało mi zrozumieć, czemu w Poznaniu nie można zrealizować europejskich zawodów czy koncertów dużej gwiazdy - zainteresowani muszą jechać do Tauron Areny w Krakowie, do Łodzi, do Trójmiasta czy wreszcie do Berlina - powiedziała Emilewicz. - Zapytałam wtedy władze miasta, dlaczego takiego obiektu nie ma. Odpowiedź była krótka: "Przecież mamy tylko 290 kilometrów do Berlina, po co budować tak kosztowną i drogą w utrzymaniu infrastrukturę, skoro na taki koncert można dojechać właśnie tam?" - dodała.