Koncerty w Poznaniu: Margaret wystąpi na „Plaża Wilda Eco Village”. Zagra największe przeboje i utwory z albumu „Maggie Vision”

Margaret w Poznaniu

W sobotę największe hity zaśpiewa Margaret. 30-letnia wokalistka, a także kompozytorka i autorka tekstów to jedna z najbardziej popularnych artystek młodego pokolenia. Na swoim koncie ma pięć studyjnych albumów, w tym „Add The Blonde” i „Just The Two of Us”. Obie płyty nagrodzono platyną.

W 2021 roku Margaret wydała nowy krążek „Maggie Vision”, który z jednej strony jest odbiciem jej fascynacji muzyką miejską i hip-hopem, a z drugiej, jak określa go sama artystka, najbardziej osobistym i najodważniejszym albumem w swojej karierze.