Koncerty w weekend w Poznaniu. Zagrają Roksana Węgiel, Nosowska, Budka Sulfera i wielu innych

Przebojowy pop, uliczny hip hop i taneczne reggae? A może klasyczny rock i ostry metal? Nosowska, Roksana Węgiel, Budka Suflera, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd wystąpi w ten weekend w stolicy Wielkopolski.

Jednym z najważniejszych piątkowych wydarzeń jest koncert Roksany Węgiel – młodej piosenkarki, która za sprawą takich przebojów jak „Anyone I Want To Be”, „Żyj”, „Lay Low” czy „Dobrze jest, jak jest” stała się prawdziwą ulubienicą nastolatek. Czternastoletnia wokalistka z Jasła stała się gwiazdą po tym, jak w ubiegłym roku zwyciężyła w szesnastym Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Koncert odbędzie się o godz. 18 w B17 (ul. Bułgarska 17). Ceny biletów: od 49 zł do 999 zł.

Fanów reggae, ragga oraz hip hopu na pewno zainteresuje występ Grubsona. Nie każdy wie, że to właśnie teledysk do jego piosenki „Na szczycie” przekroczył niedawno magiczną barierę na YouTube, osiągając aż sto milionów wyświetleń! To pierwszy tak licznie oglądany hip hopowy klip w całej historii serwisu. Koncert Grubsona w Poznaniu będzie pierwszym, jaki odbędzie się w ramach najnowszej, specjalnej trasy koncertowej „Sentymentalnie Tour”. Artysta zaprezentuje swoje hity w nowych wersjach – z udziałem żywego zespołu oraz sekcji smyczkowej i dętej – z okazji piętnastolecia działalności artystycznej i dziesięciolecia debiutanckiego albumu. Koncert odbędzie się o godz. 19.30 w Tamie (ul. Niezłomnych 2). Ceny biletów: od 80 zł do 120 zł.

Interesująco zapowiada się również koncert warszawskiego rapera Tego Typa Mesa, który po wielu latach znów połączył siły z Emilem Blefem. Panowie przypomną swoje stare przeboje wydane w ramach projektu Flexxip. Koncert odbędzie się w Klubie u Bazyla (ul. Norwida 18a). Cena biletu: 55 zł.

W sobotę warto wybrać się na koncert Nosowskiej, która powraca do stolicy Wielkopolski z okazji szesnastych urodzin Starego Browaru. – Kłopotliwe jest przedstawianie Katarzyny Nosowskiej w kilku zdaniach. To artystka, która musi wynajmować sporych rozmiarów magazyn, by pomieścić wszystkie statuetki i dyplomy dla najlepszej polskiej wokalistki i autorki tekstów – czytamy w zapowiedzi występu charyzmatycznej piosenkarki, która całkiem niedawno znów zaskoczyła nas wyjątkowo oryginalnym albumem „Basta”. Koncert odbędzie się o godz. 20 w Parku Starego Browaru (ul. Półwiejska 42). Wstęp jest bezpłatny.

W tym samym czasie reaktywowana Budka Sulfera wystąpi z okazji 45 lat pracy artystycznej. Zespół zagra z nowym wokalistą Robertem Żarczyńskim oraz specjalnym gośćmi, takimi jak Urszula, Felicjan Andrzejczak czy Izabela Trojanowska. Koncert odbędzie się o godz. 19 w Arenie (ul. Wyspiańskiego 33). Ceny biletów: od 59 zł do 99 zł.

Tego samego wieczoru legendarni poznańscy metalowcy z kapeli Acid Drinkers świętować będą swoje trzydziestolecie. To świetna okazja do sprawdzenia, czy takie ich petardy jak „Love Shack”, „Swallow The Needle” czy „Acidofilia” wciąż mają taką siłę rażenia jak kiedyś. Koncert odbędzie się o godz. 19 w CK Zamek (ul. Święty Marcin 80/82). Ceny biletów: 70 zł, 80 zł.

Miłośnikom zakręconych brzmień elektronicznych i hip hopowych można polecić show grupy rosyjskiego Little Big. Miliony wyświetleń teledysków m.in. do „I’m OK”, „Skibidi” czy „Faradenza” pokazują, że w szaleństwie załogi Iliji „Iljicza” Prusikina jest metoda! Koncert odbędzie się o godz. 19 w B17 (ul. Bułgarska 17). Cena biletu: 95 zł.

Nie można zapominać również o koncercie Voo Voo. Zespół Wojciecha Waglewskiego zagra piosenki ze swojej nowej płyty „Za niebawem”, z pewnością nie stroniąc też od swoich klasycznych utworów „Zejdź ze mnie” czy „Flota zjednoczonych sił”. Koncert odbędzie się o godz. 20 w Tamie (ul. Niezłomnych 2). Cena biletu: 60 zł.