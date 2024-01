Kończy się kadencja abp. Stanisława Gądeckiego. Kościół czekają zmiany

– Pierwsza rzymska sesja odbyła się w październiku 2023 roku, po której zostało opublikowane sprawozdanie pt. "Kościół synodalny w misji". W tych miesiącach Kościół w Polsce na różnych jego szczeblach podejmuje refleksję nad tym dokumentem, której wnioski zostaną przesłane przez polski Episkopat do Sekretariatu Synodu w marcu bieżącego roku. Jest to więc intensywny czas rozeznawania, który należy dobrze wykorzystać w diecezjach i wspólnotach. Chodzi o to, by prawdziwie zaangażować się w budowanie synodalnego wymiaru Kościoła